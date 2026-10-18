"Будет разговор с президентом": тренер "Динамо" прокомментировал поражение от "Полесья" в УПЛ

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал поражение от житомирского "Полесья" в матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился волевой победой хозяев поля со счетом 3:1.

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Уже на 5-й минуте встречи команда Руслана Ротаня осталась в меньшинстве из-за удаления вратаря Олега Кудрика. Впрочем, это не помешало житомирцам совершить камбэк и вдесятером трижды поразить ворота голкипера "бело-синих" Руслана Нещерета.

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"Наверное, удаление у "Полесья" сыграло злую шутку. "Полесье" хорошо умеет играть на контратаках. К сожалению, мы не были агрессивными, пропускали эти контратаки, проиграли борьбу, подборы, и это повлияло на результат.

Удаление сбило план, мы не были мобильными в защите, не перестраивались, проигрывали борьбу, подборы, допускали ошибки в нападении, давали сопернику выходить в быстрые атаки, это привело к стандартам, с которых мы пропустили два гола. Пенальти и угловой. Затем раскрылись и "Полесье" хорошо этим воспользовалось.

Мы отмечали, что нужно больше концентрации, когда соперник играет в меньшинстве. Ибо секунда расслабленности дает моменты, которые не доиграешь до конца. Считают, что когда у соперника на одного игрока меньше, то можно где-то не доиграть, и это повлияло на результат.

Это морально-психологическая проблема. Удаление дало уверенность, но не дало агрессии. Первые минуты была агрессия, а потом какая-то расслабленность сыграла злую шутку.

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Сейчас будет разговор с президентом касательно дальнейшего сотрудничества. Мы делали все от нас зависящее. Мы готовы к любым сценариям. Хотели перестроить команду, но будет разговор", — сказал Костюк в эфире UPL.TV.

После этой победы "Полесье" (22 очка) сохранило второе место в турнирной таблице УПЛ — житомирцы на 2 балла отстают от "Шахтера", который лидирует. "Динамо" с 16 пунктами и матчем в запасе осталось на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "волки" примут "Оболонь", а "бело-синие" дома сыграют с "Кудровкой". Оба поединка запланированы на 23 октября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Колос" и укрепил лидерство в УПЛ.

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