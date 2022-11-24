"Будет решать руководство": главный тренер "Шахтера" высказался о дальнейшей судьбе Мудрика

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал возможный уход Михаила Мудрика из команды в зимнее трансферное окно. Он не хотел бы прощаться с 21-летним талантом.

Об этом он заявил в комментарии пресс-службе "Шахтера" после победного матча над "Ворсклой" в УПЛ.

"Это был последний матч Мудрика за "Шахтер"? Это руководство будет решать, что делать, когда есть вариант продажи футболиста, звезды команды. Мне как тренеру, конечно, хочется, чтобы такой футболист играл как можно дольше в команде, чтобы вокруг него строился качественный" "Шахтер", чтобы все набирали обороты, приобретали опыт и делали то, что, возможно, когда-то делала команда в Лиге чемпионов.

С нашими усилиями, талантом и амбициями, думаю, мы смогли вместе это сделать впоследствии. Они молодые, говорю еще раз, молодые. Было у "Динамо" Загреб несколько футболистов, например, Гвардиол, выступающий в РБ "Лейпциг" и сегодня игравший на чемпионате мира, выступавший в Загребе испанец Дани Ольмо. Каждый из них провел не менее 100 матчей за клуб и лишь затем перешел из промежуточного клуба, а не сразу в "Барселону" и "Манчестер Сити".

Это один маленький пример того, как правильно строить свою карьеру, чтобы ты вышел на самый высокий уровень уже готовым, мощным. Чтобы мог говорить "Я здесь!" и открывать дверь ногами. Однако тренер всегда немного эгоист и хочет иметь качественных игроков как можно дольше в своей команде, чтобы принести результат и кайф болельщикам", – говорит Йовичевич.

Напомним, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов заплатить за Мудрика 80 миллионов евро.

Кроме того, услугами украинца интересуются ПСЖ и гранды АПЛ – "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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