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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Будет руководить командой на Клубном чемпионате мира: названо имя следующего тренера "Реала"

Хаби Алонсо вскоре заменит Карло Анчелотти на посту наставника "сливочных".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Испанский специалист Хаби Алонсо, уход которого с поста главного тренера недавно анонсировал леверкузенский "Байер", возглавит мадридский "Реал" .

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По его информации, 43-летний испанец уже подписал с мадридским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года.

Алонсо будет руководить "Реалом" уже на Клубном чемпионате мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США.

На посту наставника "сливочных" Алонсо в ближайшее время заменит Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет "Королевский клуб" после матча заключительного тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад".

Напомним, 11 мая "Реал" проиграл "Барселоне" (3:4) в матче Ла Лиги и фактически потерял шансы на чемпионство. За три тура до конца отставание мадридцев от каталонцев составляет 7 баллов.

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