Будет схватка за "бронзу": украинской сенсации Олимпиады-2020 не покорился борцовский финал

Будет схватка за "бронзу": украинской сенсации Олимпиады-2020 не покорился борцовский финал

Ирина Коляденко проиграла свой полуфинальный поединок в Токио.

Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко не прошла в финал Олимпийских игр-2020 в Токио.

В полуфинальной схватке в весе до 62 кг наша соотечественница уступила чемпионке мира-2019 из Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой со счетом 0:10.

Теперь Коляденко будет бороться в поединке за бронзовую медаль, который состоится 4 августа.

Отметим, что Коляденко ни была среди фавориток на Олимпиаде, но сумела прорваться в медальные схватки. На старте Ирина поборола представительницу Нигерии Аминат Адению, а в 1/4-й финала победила Лун Цзя из Китая, выполнив туше во втором поединке подряд.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский борец Парвиз Насибов совершил героический камбэк и вышел в финал Олимпиады-2020. Также в финал Игр в Токио пробился борец-депутат Жан Беленюк.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.

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