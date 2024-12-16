"Будет сложнее": Усик признался, планирует ли нокаутировать Фьюри в реванше

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос, будет ли пытаться в грядущем бою-реванше нокаутом победить экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам украинца, он настраивается на трудный поединок. Александр заверил, что воспользуется возможностью завершить бой досрочно, если таковая появится.

"В реванше точно будет не легче. Будет сложнее. Но я всегда настраиваюсь на тяжелую борьбу. Других вариантов нет. Мне не нужно, чтобы было легче. Ты не найдешь бриллианты в легкости, потому что их там нет. Нельзя добиться успеха без упорного труда. Все, что дается легко, плохо растет.

В первом поединке против Фьюри это решил не я, а небесные силы решили, что я выиграю таким образом – именно судейским решением. Если же у меня будет возможность нокаутировать Тайсона в реванше, я точно ею воспользуюсь", – сказал Усик.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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