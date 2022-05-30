"Будет сложно вернуть себе пояса": Макгрегор высказался о реванше Усик - Джошуа

"Будет сложно вернуть себе пояса": Макгрегор высказался о реванше Усик - Джошуа

Звездный боец UFC Конор Макгрегор поделился ожиданиями от второго боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях рассчитывает увидеть яркий поединок между украинцем и британцем. Ирландский боец отдал должное обоим боксерам, но отметил, что Джошуа будет сложно отобрать чемпионские пояса у Усика.

Макгрегор добавил, что восхищается интригой, которая сейчас царит в супертяжелом дивизионе.

"Джошуа будет сложно вернуть себе чемпионские пояса. В прошлый раз он выступил не так, как хотел. Джошуа - хороший парень, и я желаю ему всего наилучшего.

Усик тоже отличный боксер. Надеюсь, они покажут зрелищный поединок. Сейчас супертяжелый дивизион прямо в огне. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Макгрегор в интервью изданию Sky Sports.

Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться этим летом. Ранее промоутер британского боксера Эдди Хирн назвал вероятные дату и место поединка.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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