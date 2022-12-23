Будет совмещать с работой в УПЛ: Ротань останется в должности главного тренера сборной Украины U-21

Также контракт с УАФ продлил наставник Украины U-19.

Украинская ассоциация футбола ( УАФ ) продлила контракты с двумя главными тренерами национальных сборных.

Об этом говорится на официальном сайте УАФ.

Молодежную сборную (U-21) продолжит тренировать недавно возглавивший "Александрию" Руслан Ротань. Новый контракт будет действовать до конца Евро-2023.

Контракт предусматривает опцию автоматического продления до завершения Олимпиады-2024. Она активируется, если Украина U-21 сможет получить олимпийские лицензии на чемпионате Европы.

На молодежном Евро-2023 Украина U-21 выступит в группе B, где соперниками станут Румыния, Испания и Хорватия. Турнир состоится с 21 июня по 8 июля.

Также УАФ решила продолжить сотрудничество с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком до 31 июля 2023 года. Нагорняк также совмещает работу в сборной с клубной. Он возглавляет команду Первой лиги Украины "Эпицентр".

Под руководством Нагорняка сборная Украины U-19 финишировала на первом месте в своей группе квалификационного раунда по отбору Евро-2023. Первая строчка в квартете "сине-желтым" принесла победа над сборной Швеции в заключительном матче этапа. Элитный раунд отбора Евро-2023 состоится с 22 по 28 марта.

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