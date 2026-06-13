Будет тренировать украинцев: легенда "Манчестер Сити", игравший в УПЛ, возглавил европейский клуб

Яя Туре / facebook.com/SKSlovanBratislava1919

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Братиславский "Слован" объявил о назначении Яя Туре на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.

Контракт 43-летнего ивуарийца со "Слованом" рассчитан на три года.

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Для Туре это будет первая работа главным тренером. Ранее он тренировал в академии "Тоттенхэма" и был ассистентом Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/26 "Слован" выиграл чемпионат Словакии. За команду выступают два украинца — форвард Николай Кухаревич и полузащитник Даниил Игнатенко.

Туре является легендой "Манчестер Сити", за который играл с 2010 по 2018 год. За это время в составе "горожан" полузащитник провел 230 матчей и забил 62 гола.

С 2007 по 2010 год он защищал цвета "Барселоны". В составе сборной Кот-д'Ивуара провел 102 матча, в которых отличился 19 голами.

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Интересно, что с 2003 по 2005 год Яя играл в УПЛ за донецкий "Металлург" — провел 33 поединка и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что легенда "Манчестер Сити" станет игроком "Реала".

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