"Будет трудная игра": Ребров дал пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2026 против Азербайджана

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча отбора на чемпионат мира-2026 по футболу против Азербайджана.

– Сегодня топ-новость – увольнение Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана. Какова ваша реакция и как это повлияет на подготовку к завтрашнему матчу?

– Конечно, это влияет на подготовку, будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали за счет чего они играют в атаке и обороне.

Но важно, что завтра покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры со стороны Азербайджана.

– Где мы завтра увидим Александра Зинченко – в центре поля или на фланге?

– Дождитесь завтрашней игры и увидите. Вообще, когда Александр находится на поле, он на любой позиции очень помогает команде. Он играет сердцем, играет за Украину. Даже не имея игровой практики в "Арсенале", когда он приезжает в сборную, даже я не почувствовал, что он не провел ни одного матча в этом сезоне. Убежден, теперь у него будет игровое время в "Нотингем Форест".

– В матче с Францией мы увидели сразу трех дебютантов в составе национальной сборной, также видели победную стартовую игру молодежной сборной Украины. Устраивает ли вас, как сейчас работает система национальных сборных и в частности "молодежка" Унаи Мельгосы?

– Да, меня устраивает. Считаю, это важно, чтобы у игроков, который играют в "молодежке", была цель попасть в национальную команду. Важно понимание, что попадание в национальную команду зависит от того, как они проявляют себя в "молодежке".

И вообще, футбол сборной – это то, что ты показываешь сегодня. Для сборной важно, чтобы игрок демонстрировал стабильность, потому что есть конкуренция на каждую позицию. Если есть стабильность, то есть шанс закрепиться в национальной команде. Игроки, которые вышли на замену в матче против сборной Франции, заслужили этот шанс. Они получили важный опыт на будущее.

– Впервые за многие годы украинские клубы не будут играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Как это повлияло на выступление национальной сборной?

– К сожалению, теперь наши клубы должны пройти через квалификацию, ведь наш клубный рейтинг снизился. В нашей стране идет война, трудно держать уровень в таких условиях.

Для меня важно, чтобы украинские клубы были представлены в еврокубках. Важно представлять нашу страну на таком уровне. Надеюсь, и я уверен в этом, что в следующем году мы будем бороться за место в Лиге чемпионов.

– В каком ментальном состоянии находится Георгий Судаков после вчерашней новости, что шахед попал в его дом в Киеве?

– К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю игрокам, и это очень важно концентрироваться на игре, есть понимание, что у всех есть родные в Украине и они на постоянной связи. Все возвращаются в Украину, мониторят новости. К сожалению, сейчас это произошло с Георгием. Раньше случалось с другими игроками, когда родные попадали в подобные ситуации. Но, полагаю, это добавит мотивации игрокам. Понимаем, за какую страну играем, каких бойцов представляем здесь на евроарене. Все это придаст мотивации нашим игрокам, и завтра они будут более мотивированы.

– Сейчас вы будете играть с очень слабой сборной, как считаете, одержит ли ваша сборная завтра очень легкую победу?

– Я считаю, завтра будет трудная игра. Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Потому что когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел игры, в том числе первый тайм с Исландией – не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она играла организованно, но, к сожалению, не создавала моменты.

Завтра будет непростая игра. Мы все сделаем, чтобы игроки это понимали и с первой минуты пытались добиться результата, – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Матч Азербайджан – Украина состоится во вторник, 9 сентября, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре наша команда проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.