"Будет уроком": лидер украинской "молодежки" объяснил сокрушительное поражение от Испании в полуфинале Евро-2023

Вратарь молодежной сборной Украины (U-21) Анатолий Трубин высказался о причинах разгромного поражения от Испании в полуфинале Евро-2023.

В среду, 5 июля, украинская команда в Бухаресте разгромно проиграла Испании со счетом 5:1, не сумев выйти в финал турнира.

"Думаю, что все сложилось вместе. Конечно, не буду говорить, что из-за усталости. Может, мы себя где-то неправильно настроили, и было так тяжело. Для меня наибольшее разочарование – что мы заканчиваем с такой игрой и счетом свой путь на Евро. Считаю, что эта команда, этот коллектив, заслуживает большего.

То, как мы начинали с первого дня и пришли к этому, – конечно, хотелось переиграть все. Но для нас это будет хороший урок, что нужно еще больше работать. Благодарю наших болельщиков, что они в нас верили. К сожалению, мы не смогли (победить Испанию – прим.), но вернемся сильнее и будем радовать своей игрой.

Думаю, не то чтобы Испания выиграла, а Украина проиграла. Ибо ошибки индивидуальные и командные привели к тому счету, который есть. Могу только выделить голкипера Испании, потому что у нас были шансы и при счете 1:2, и потом. Но он был на высоте. Я считаю, что вся Испания играла хорошо, но с моей точки зрения это его победа.

Видите, что с каждой игрой каждый из нас прогрессировал. И как команда мы росли – очень сильно люблю этих ребят, с которыми я проводил здесь время, тренерский штаб, который верил в нас. Конечно, больно так проигрывать, но могу сказать, что этот коллектив – один из лучших в моей жизни. Находиться в таком коллективе – настоящий кайф", – сказал Трубин в комментарии Суспильне Спорт.

В финале молодежного чемпионата Европы сборная Испании сразится с Англией, которая в первом полуфинале разгромила команду Израиля (0:3).

команду Израиля (0:3). Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2023 молодежная сборная Украины обыграла Францию (1:3). Благодаря выходу в полуфинал молодежного первенства континента наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

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