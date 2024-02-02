Будет выступать за "Феррари": семикратный чемпион и рекордсмен Формулы-1 сменит команду

После завершения следующего сезона Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" и присоединится к "Феррари".

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сменит команду. С начала 2025 года британский автогонщик, представляющий ныне "Мерседес", будет выступать за "Феррари".

Об этом сообщается на официальной странице "скудерии" в Twitter.

Отмечается, что Хэмилтон подписал многолетний контракт с итальянской командой, но точные сроки соглашения британца с "Феррари" не называются.

"Я провел потрясающие 11 лет в этой команде, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. "Мерседес" был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому это было одним из самых трудных решений, которые мне когда-нибудь приходилось принимать. Но пришло правильное время для меня, чтобы сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов", – прокомментировал Льюис свое решение покинуть "Мерседес".

Хэмилтон выступает за "Мерседес" с 2013 года. За это время он выиграл с командой шесть титулов чемпиона Формулы-1 (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

В целом Льюис является семикратным чемпионом "Королевы автоспорта". Свое дебютное чемпионство в Формуле-1 он завоевал еще в 2008 году в составе команды "Макларен".

Хэмилтон является одним из самых успешных пилотов в истории Формулы-1. По количеству титулов чемпиона мира он делит первое место с легендарным немцем Михаэлем Шумахером, который также завоевал 7 титулов.

39-летний Хэмилтон является абсолютным рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в Гран-при (103). Он поднимался на подиум 197 раз за карьеру.

В составе "Феррари" британец заменит испанца Карлоса Сайнса, который покинет "скудерию" после сезона-2024. Хэмилтон в сезоне-2025 станет новым напарником монегаска Шарля Леклера.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 чемпионом в третий раз подряд стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а Хэмилтон в личном зачете занял третье место.

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