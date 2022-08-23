"Будивельник" примет участие в еще одном европейском турнире

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" объявил, что кроме участия в чемпионате Украины, Лиге чемпионов ФИБА и Европейской северной лиге (ENBL), команда также сыграет в Балканской лиге (Delasport BIBL).

Киевский "Будивельник" сыграет в Балканской лиге (Delasport BIBL).

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Турнир разыгрывается с 2008 года. В прошлом сезоне в ней приняли участие команды из Черногории, Косово, Северной Македонии, Болгарии и Израиля. Действующим чемпионом Лиги является Хапоэль Галиль Элион, победивший в финале другую израильскую команду Маккаби Хайфа.

В этом году в розыгрыше BIBL примут участие 12 команд, разделенных на две группы. Старт регулярного сезона запланирован на 11 ноября. Финал четырех состоится с 28 по 30 апреля.

Напомним, что киевляне также явились в Северную Европейскую баскетбольную лигу. Также "Будивельник" сыграет в квалификации Лиги чемпионов, по результатам которой либо выйдет в основной раунд турнира, либо получит возможность сыграть в основном раунде Кубка Европы ФИБА.

Также столичная команда подтвердила участие в украинской Суперлиге-2022/23. ФБУ уже определила формат проведения следующего сезона Суперлиги

Читайте также:

"Решение идет вопреки позиции всего мирового сообщества": ФБУ обратилась в ФИБА по поводу принятия на работу россиянки

Почтила память легенды: НБА впервые в истории вывела из обращения игровой номер среди всех команд

Легендарный баскетболист Медведенко продал свои чемпионские кольца НБА за 250 тысяч долларов на аукционе для поддержки Украины