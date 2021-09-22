Будивельник - Прометей: видео матча за Суперкубок Украины по баскетболу

Будивельник - Прометей: видео матча за Суперкубок Украины по баскетболу

Поединок в киевском Дворце спорта завершился со счетом 104:99 в пользу действующего чемпиона.

В среду, 22 сентября, баскетбольный сезон 2021/22 в Украине открылся матчем за Суперкубок, в котором действующий чемпион БК "Прометей" сошелся с обладателем Кубка БК "Будивельник".

Игра состоялась на паркете столичного Дворца спорта и завершилась со счетом 104:99 в пользу действующего чемпиона.

Смотрите полное видео матча за Суперкубок Украины на ТСН Проспорт.

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Напомним, накануне "Прометей" пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб из поселка Слобожанское Днепропетровской области в финале квалификации победил российскую "Парму" со счетом 67:65.

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