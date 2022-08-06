"Будивельник" стал первым украинским клубом в Северной Европейской баскетбольной лиге

Северная Европейская баскетбольная лига официально объявила об участии "Будивельника" в следующем сезоне турнира.

Киевский "Будивельник" в следующем сезоне примет участие в Северной Европейской баскетбольной лиге.

Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

"Будивельник" стал первым украинским клубом в этой лиге. В следующем сезоне также сыграют "Зеленая Гура", "Старт Люблин", "ТалТех", "Щецин", "Брно" и "Сопот".

Это будет только второй розыгрыш Северной Европейской баскетбольной лиги – в дебютном сезоне там планировал играть "Днепр", однако отказался от участия. Победителем стал польский "Анвил". В прошлом сезоне в турнире играло 8 команд, а в новом планируется участие 16 команд.

Напомним, что "Будивельник" также сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. "Норчепинг" станет соперником киевлян в первом раунде квалификации.

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