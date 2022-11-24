Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Будивельник" во второй раз уступил на Кубке Европы ФИБА, но сохранил шансы на выход из группы

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
544
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Будивельник" во второй раз уступил на Кубке Европы ФИБА, но сохранил шансы на выход из группы

Фото: БК Будивельник

Команда Валерия Плеханова продолжает борьбу за выход в следующий этап.

В среду, 23 ноября, киевский "Будивельник" потерпел поражение от "Калев/Крамо" в матче 5-го тура группового этапа Кубка Европы ФИБА. Поединок завершился со счетом – 66:75.

Столичная команда победила в первой четверти, однако уступила две следующие 10-минутки. В заключительной четверти "Будивельник" отыграл 12 очков, но для камбека этого оказалось недостаточно.

Наибольшее количество очков киевлянам принес канадский атакующий защитник Джонни Берганемескел – 19.

Киевляне потерпели второе поражение в пяти матчах Кубка Европы ФИБА, однако сохраняют шансы на выход в следующий этап.

  • "Калев/Крамо" лидирует в турнирной таблице, но "Будивельник" только не бал позади. Сами киевляне на 2 очка опережают итальянский "Бриндизи" и на 4 — "Гронинген" из Нидерландов.
  • Следующим соперником "Будивельника" станет "Гронинген". Матч пройдет в среду, 30 ноября.
  • В следующий этап Кубка Европы ФИБА выйдут по две лучшие команды из групп.

Читайте также:

Сборная Украины по баскетболу волевой победой сохранила шансы выйти на ЧМ-2023

Юношеская сборная Украины завершила первый раунд отбора на Евро-2023 третьей победой подряд

Капитан сборной Украины выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
544
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация