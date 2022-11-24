"Будивельник" во второй раз уступил на Кубке Европы ФИБА, но сохранил шансы на выход из группы

Команда Валерия Плеханова продолжает борьбу за выход в следующий этап.

В среду, 23 ноября, киевский "Будивельник" потерпел поражение от "Калев/Крамо" в матче 5-го тура группового этапа Кубка Европы ФИБА. Поединок завершился со счетом – 66:75 .

Столичная команда победила в первой четверти, однако уступила две следующие 10-минутки. В заключительной четверти "Будивельник" отыграл 12 очков, но для камбека этого оказалось недостаточно.

Наибольшее количество очков киевлянам принес канадский атакующий защитник Джонни Берганемескел – 19.

Киевляне потерпели второе поражение в пяти матчах Кубка Европы ФИБА, однако сохраняют шансы на выход в следующий этап.

"Калев/Крамо" лидирует в турнирной таблице, но "Будивельник" только не бал позади. Сами киевляне на 2 очка опережают итальянский "Бриндизи" и на 4 — "Гронинген" из Нидерландов.

Следующим соперником "Будивельника" станет "Гронинген". Матч пройдет в среду, 30 ноября.

В следующий этап Кубка Европы ФИБА выйдут по две лучшие команды из групп.

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