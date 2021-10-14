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Будто к бабушке съездил: экс-футболист "Арсенала" и "Манчестер Сити" шокировал пузом в благотворительном матче

Будто к бабушке съездил: экс-футболист "Арсенала" и "Манчестер Сити" шокировал пузом в благотворительном матче

Associated Press

Всего две недели назад он объявил о завершении карьеры.

Звездный французский экс-футболист Самир Насри, похоже, сильно любит поесть.

Так, 34-летний Насри, который только две недели назад объявил о завершении карьеры, шокировал болельщиков своей физической формой в благотворительном поединке между легендами французского "Марселя" и командой ЮНИСЕФ, которая была собрана из бывших игроков.

Во время одного из игровых эпизодов, камерам удалось зафиксировать значительное количество лишнего веса Насри, которое была заметно невооруженным глазом.

  • В самой встрече принимали участие такие легенды футбола, как Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Йенс Леманн, Гаиска Мендьета и другие;
  • Матч завершился со счетом 7:4 в пользу "Марселя".
  • Последний официальный матч Насри провел в октябре 2019 года, когда выступал за бельгийский "Андерлехт".

Добавим, что в 2018 году Насри был наказан на полгода из-за допинга. Против француза велось длительное расследование, ведь в 2016-м году футболист в клинике в Лос-Анджелесе делал переливание крови, что могло скрыть следы допинга.

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