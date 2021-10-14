Будто к бабушке съездил: экс-футболист "Арсенала" и "Манчестер Сити" шокировал пузом в благотворительном матче

Будто к бабушке съездил: экс-футболист "Арсенала" и "Манчестер Сити" шокировал пузом в благотворительном матче

Всего две недели назад он объявил о завершении карьеры.

Звездный французский экс-футболист Самир Насри, похоже, сильно любит поесть.

Так, 34-летний Насри, который только две недели назад объявил о завершении карьеры, шокировал болельщиков своей физической формой в благотворительном поединке между легендами французского "Марселя" и командой ЮНИСЕФ, которая была собрана из бывших игроков.

Во время одного из игровых эпизодов, камерам удалось зафиксировать значительное количество лишнего веса Насри, которое была заметно невооруженным глазом.

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg — Robin Bairner (@RBairner) October 13 2021

В самой встрече принимали участие такие легенды футбола, как Робер Пирес, Джибриль Сиссе, Йенс Леманн, Гаиска Мендьета и другие;

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу "Марселя".

Последний официальный матч Насри провел в октябре 2019 года, когда выступал за бельгийский "Андерлехт".

Добавим, что в 2018 году Насри был наказан на полгода из-за допинга. Против француза велось длительное расследование, ведь в 2016-м году футболист в клинике в Лос-Анджелесе делал переливание крови, что могло скрыть следы допинга.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку