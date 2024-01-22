"Будто кто-то выстрелил в спину": Свитолина со слезами снялась с матча на Australian Open (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open-2024.

29-летняя уроженка Одессы снялась в первом сете матча четвертого круга против 19-летней чешки Линды Носковой (№50 WTA) из-за травмы спины.

Поединок длился всего 20 минут. При счете 0:2 в пользу соперницы Элина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем со здоровьем.

Элина Свитолина / Фото: Associated Press

А уже после проигранного следующего гейма была вынуждена сняться с игры. Украинка покинула корт в слезах под аплодисменты болельщиков.

Обиходный конец к действию на MCA как Elina Svitolina опрокидываются с нерешительностью в 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina #AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

Это была первая личная встреча теннисисток. Свитолина в четвертый раз в карьере сыграла в 1/8 финала Australian Open. Ее личным рекордом на этом турнире Grand Slam остается выход в четвертьфинал (2018, 2019).

На пресс-конференции после матча Элина подробнее рассказала, почему решила сняться с поединка.

"У меня случился спазм, или я точно не знаю, что это такое, но как будто стреляющая боль в первом гейме, на последних двух очках. Ничего не могла сделать. Полностью заклинило мою спину. Просто очень грустно.

Ничего особенного. Вроде бы раньше это не было большой проблемой. Такого, кажется, у меня никогда раньше не было, такая стреляющая боль. Раньше у меня были травмы спины из-за усталости на следующий день после матча, но эта травма возникла из ниоткуда. У меня было такое чувство, будто кто-то выстрелил мне в спину.

Как чувствую себя сейчас? Плохо. Спину действительно заклинило. Мою поясницу полностью заклинило, она как будто заблокирована. Так что да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Очень странно.

Мне нужно узнать больше о моей травме спины, а сейчас сложно сказать. Но, конечно, мне хотелось бы вернуться физически столь же сильной, какой я была, и чувствую, что делаю все возможное. Травмы, конечно, приходят и уходят, но да, я надеюсь, что это не будет долгосрочным", – заявила Свитолина.

Носкова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam. За путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии она сразится против другой украинки Даяны Ястремской, которая в 1/8 финала одолела экс-первую ракетку мира "нейтральную" белоруску Викторию Азаренко.

Отметим, что в четвертьфинале австралийского мэйджора Украина впервые будет представлена сразу двумя теннисистками. Кроме Ястремской, в 1/4 финала также вышла Марта Костюк, которая в 1/8 финала разгромила "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву. За пропуск в полуфинал 21-летняя уроженка Киева посоревнуется с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

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