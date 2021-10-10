Будто на концерте: Фьюри спел в ринге после победы над Уайлдером (видео)

Будто на концерте: Фьюри спел в ринге после победы над Уайлдером (видео)

Обладатель пояса WBC не впервой порадовал фанатов своим пением.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером продемонстрировал еще один свой талант.

Видео нокдаунов и нокаута в бою Фьюри - Уайлдер

"Цыганский король" взял микрофон и старательно спел композицию Walking in Memphis, чем изрядно порадовал болельщиков на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

В соцсетях шутят, что после завершения боксерской карьеры Фьюри может легко выступать с гастролями в Европе и США.

Walking in Vegas



Lancashire, la, la, la!



It's not a @Tyson_Fury victory until he serenades us pic.twitter.com/q07DWf8rmt — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 10, 2021

Добавим, что Фьюри не в новинку удивлять зрителей своим пением. Ранее Тайсон после победы над немцем Томом Шварцем спел для жены легендарную песню о любви и растрогал зрителей.

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Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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