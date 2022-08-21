"Буду боксировать с ним, или вообще никак": Усик заявил, что его интересует только бой против Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своих планах на боксерское будущее после победы над британцем Энтони Джошуа.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал победу над бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и поделился планами на будущее.

Украинец заинтересован в поединке с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри, объявившим о завершении карьеры.

"Тайсон не хочет завершать карьеру, он хочет сразиться со мной. Моя команда сделает все возможное. Я буду боксировать с Фьюри, или вообще никак", — сказал Усик после поединка с Джошуа.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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