"Буду бороться изо всех сил": у легендарной теннисистки диагностировали две формы рака

У титулованной чешской теннисистки Мартины Навратиловой обнаружили тяжелую болезнь – сразу две формы рака.

66-летняя бывшая первая ракетка мира сообщила, что врачи диагностировали у нее рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы.

"Это двойной удар. Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный результат. Какое-то время будет тяжело, но я буду бороться изо всех сил", – сказала Навратилова в интервью BBC.

По словам теннисистки, болезнь она обнаружила еще в ноябре 2022 года, после того как заметила у себя увеличенные лимфоузлы у шеи. Медицинское обследование выявило сразу два вида онкологии – горла и молочной железы.

Добавим, что в 2010 году у знаменитой спортсменки уже был рак груди, но она смогла побороть болезнь после прохождения курса лучевой терапии.

За свою карьеру Навратилова выиграла 59 титулов Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Ей принадлежит рекорд по количеству титулов в одиночном разряде (167).

Кроме того, Навратилова – вторая теннисистка по продолжительности лидерства в рейтингу WTA (332 недели). По этому показателю она уступает только немке Штеффи Граф (377).

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