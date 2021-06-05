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"Буду брать оружие": экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" готов пойти воевать в случае агрессии со стороны России

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"Буду брать оружие": экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" готов пойти воевать в случае агрессии со стороны России

ФК Металлист

Неожиданное заявление бывшего футболиста.

Экс-голкипер киевского "Динамо" и донецкого "ШахтераРустам Худжамов заявил, что готов будет пойти воевать против России в случае, если ее войска войдут на территорию Украины.

"Никто не хочет умирать, но добровольцы, которые пошли в первые дни - это для меня подвиг. Я понимаю, что я на такое не способен. Если надо будет защищать семью, если все это будет вот здесь, я буду брать оружие.

Кстати, оно у меня есть. Легальное, с разрешением. Я буду брать, но слишком много ребят полегло просто так, потому что были дурацкие решения руководства армии. Не хочется потерять жизнь, потому что у кого-то не хватает знаний в голове", - сказал бывший футболист.

  • Худжамов является уроженцем Киевской области и воспитанником "Динамо", однако за первую команду "бело-синих" он так и не сыграл.
  • Позже Рустам выступал за "Шахтер", в составе которого провел 19 матчей. На его счету также 1 игра в составе сборной Украины.