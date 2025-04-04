"Буду готов устроить ад": Дюбуа подтвердил намерения биться с Усиком за звание "абсолюта"

Даниель Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал потенциальный бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

Британец подтвердил свои намерения провести объединительный поединок с украинцем. По его словам, бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может состояться в июле этого года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Дюбуа отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры между командами боксеров. Также Даниэль выразил уверенность в том, что нанесет непобедимому украинцу первое поражение в карьере.

Реклама

"Однозначно июль, большой бой в июле против Усика. Это то, чего я хочу. Сейчас ведутся переговоры за кулисами, обе команды ходят туда-сюда.

Я просто делаю свою работу как боец, остаюсь готовым. Когда мне позвонят по телефону и скажут, кто следующий, я буду готов устроить настоящий ад.

Бой с Усиком на "Уэмбли" будет похож на бой с Эй Джеем, но гораздо больше, самый большой бой в мире. Это бой, который меня волнует, и там также будет реванш. Бой с Александром за титул абсолютного чемпиона вошел бы в историю.

Я буду человеком, который остановит его, я вижу это. Я буду первым человеком, который его побьет. Новости о бое скоро появятся", – цитирует Дюбуа The Ring.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Затем из-за реванша с "Цыганским королем" украинец отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, потеряв звание "абсолюта".

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.