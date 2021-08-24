"Буду молиться, чтоб в тепле ты была": Усик собственным стихом поздравил Украину с Днем Независимости (видео)

"Буду молиться, чтоб в тепле ты была": Усик собственным стихом поздравил Украину с Днем Независимости (видео)

Экс-чемпион мира удивил творческим подходом ко дню рождения своей страны.

Боксер Александр Усик написал стих в честь 30-летия со дня провозглашения независимости Украины.

Свое произведение непобежденный супертяжеловес прочитал в Instagram:

"Ты у меня единственная,

Ты у меня одна.

Ты такая невероятная, мать родная моя,

Моя сильная, открытая, моя нянька-сестра,

Ты для нас всех любимая,

Украина моя.

Твоя речь певуча и открыта душа,

Ты всех нас согреваешь,

Но мерзнешь сама.

Хочу пожелать, чтобы ты вечно жила

И я буду молиться, чтоб в тепле ты была".

"С днем рождения, Украина, с днем рождения, страна, ты для нас для всех любима, сине-желтая моя", - написал в комментарии к посту Александр.

Свой следующий бой Усик проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа .

. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик приобрел суперкар стоимостью не менее 5 миллионов гривен.

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