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"Буду молиться, чтоб в тепле ты была": Усик собственным стихом поздравил Украину с Днем Независимости (видео)

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"Буду молиться, чтоб в тепле ты была": Усик собственным стихом поздравил Украину с Днем Независимости (видео)

instagram.com/usykaa

Экс-чемпион мира удивил творческим подходом ко дню рождения своей страны.

Боксер Александр Усик написал стих в честь 30-летия со дня провозглашения независимости Украины.

Свое произведение непобежденный супертяжеловес прочитал в Instagram:

"Ты у меня единственная,
Ты у меня одна.
Ты такая невероятная, мать родная моя,
Моя сильная, открытая, моя нянька-сестра,
Ты для нас всех любимая,
Украина моя.
Твоя речь певуча и открыта душа,
Ты всех нас согреваешь,
Но мерзнешь сама.
Хочу пожелать, чтобы ты вечно жила
И я буду молиться, чтоб в тепле ты была".

"С днем рождения, Украина, с днем рождения, страна, ты для нас для всех любима, сине-желтая моя", - написал в комментарии к посту Александр.

  • Свой следующий бой Усик проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
  • Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.
  • Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
  • На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик приобрел суперкар стоимостью не менее 5 миллионов гривен. 

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