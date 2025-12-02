- Дата публикации
"Буду молиться за него": Усик высказался о бое между Джошуа и Джейком Полом
Также украинец изъявил желание драться с блогером в октагоне.
Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о грядущем поединке между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и видеоблогером Джейком Полом.
"Если Энтони Джошуа победит, то он убьет этого парня. Послушайте, много вопросов. У меня только один ответ. Энтони Джошуа – олимпийский чемпион. Джейк Пол – это спортсмен, ютубер, шоумен. "Роллс-Ройс" против "Фиата". Это все бизнес, большие деньги.
Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне. Должен ли Джошуа биться с Тайсоном Фьюри в следующем году? Я хочу этого боя как болельщик. Послушайте, я попытаюсь поспособствовать этому", – сказал Усик для iFL TV.
Восьмираундовый бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами, транслировать его будет стриминговый сервис Netflix. Это будет официальный поединок в супертяжелом весе, а не выставочный.
В ноябре Пол должен был биться с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, но выставочный поединок сорвался из-за обвинений в адрес Дэвиса в домашнем насилии.
36-летний Джошуа вернется на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.
28-летний Пол в своем последнем бою в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим блогер в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.
Напомним, ранее Усик принял вызов Джейка Пола на бой по правилам ММА.