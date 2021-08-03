"Буду учиться ходить заново": Беседин рассказал о восстановлении после ужасной травмы

Форвард пропустит полгода из-за повреждения, которое получил на Евро-2020.

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы, полученной в матче финального турнира Евро-2020 против Швеции.

По словам 25-летнего футболиста, через две недели ему должны снять гипс. Тогда он сможет самостоятельно пробовать ступать на ногу. Сроки возвращения Артема в общую группу "Динамо" станут известны после повторной МРТ в середине августа.

"Настроение уже получше, если сравнивать с тем, что было в первые дней десять. В общей сложности гипс на ноге надо носить шесть недель, осталось еще две. После того, как его снимут, врачи сделают повторную МРТ и затем оденут на ногу специальный брейс. Уже в нем смогу потихоньку наступать на ногу, так сказать, буду учиться ходить заново.

Что касается сроков восстановления и возвращения в общую группу, то что-либо конкретное можно будет говорить лишь после того, как будет сделана повторная МРТ. Будет это в середине августа, и затем начнется длительный период восстановления", - цитирует Беседина официальный сайт "Динамо".

Также форвард добавил, что после травмы получил много сообщений с поддержкой и пожеланиями быстрее выздороветь.

"За это время мне звонили многие люди и я получил множество сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, читал также слова президента "Динамо", причем Игорь Михайлович сказал мне их также в личном разговоре", - признался Беседин.

В матче 1/8 финала Беседин покинул поле, получив жуткую травму после грубого шведа Маркуса Даниэльссона. Защитник скандинавской сборной был наказан прямой красной карточкой. Украина забила победный гол на последних минутах овертайма и вышла в четвертьфинал.

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил, что Беседин пробудет без футбола ориентировочно полгода.

СТОП-КАДР ЭПИЗОДА С ТРАВМОЙ БЕСЕДИНА

Скриншот видео

Associated Press

Associated Press

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