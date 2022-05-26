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Будущая первая ракетка Украины отыграла семь матчболов у американки, однако все равно покинула Roland Garros

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Будущая первая ракетка Украины отыграла семь матчболов у американки, однако все равно покинула Roland Garros

Фото: btu.org.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прекратила участие в турнире "Большого шлема".

25-летняя Калинина (№36 WTA) в рамках второго круга соревнований уступила представительнице США — Джессике Пегуле (№11 WTA).

Встреча, длившаяся два часа и 26 минут, завершилась со счетом 1:6, 7:5, 4:6. За это время украинка совершила две подачи "на вылет", допустила четыре двойные ошибки и выиграла пять из 14 брейков.

Отметим, что украинская теннисистка до последнего сражалась за победу. При счете 5:4 украинка отыграла четыре матчбола (и семь в общем), но все же уступила решающий десятый гейм.

Как следствие, Калинина последней из украинок покинула Roland Garros-2022. Ранее из турнира вылетели Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко. Это произошло еще в рамках первого раунда турнира. Подобный показатель стал для украинских теннисисток худшим за последние восемь лет.

Добавим, что Калинина дважды встречалась с Пегулой на теннисных турнирах WTA 2022 года. В обоих поединках она потерпела поражение, причем в Майами снялась во время второго сета. В третий раз украинке и американке предстояло сыграть между собой в Риме, но перед стартом того матча украинская теннисистка также снялась, мотивируя это решение проблемами со спиной.

Напомним, главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина впервые за 11 лет пропускает Roland Garros. Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины беременна. Свитолина и ее любимый французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.

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