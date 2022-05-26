Будущая первая ракетка Украины отыграла семь матчболов у американки, однако все равно покинула Roland Garros

Будущая первая ракетка Украины отыграла семь матчболов у американки, однако все равно покинула Roland Garros

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прекратила участие в турнире "Большого шлема".

25-летняя Калинина (№36 WTA) в рамках второго круга соревнований уступила представительнице США — Джессике Пегуле (№11 WTA).

Встреча, длившаяся два часа и 26 минут, завершилась со счетом 1:6 , 7:5 , 4:6 . За это время украинка совершила две подачи "на вылет", допустила четыре двойные ошибки и выиграла пять из 14 брейков.

Отметим, что украинская теннисистка до последнего сражалась за победу. При счете 5:4 украинка отыграла четыре матчбола (и семь в общем), но все же уступила решающий десятый гейм.

Как следствие, Калинина последней из украинок покинула Roland Garros-2022. Ранее из турнира вылетели Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко. Это произошло еще в рамках первого раунда турнира. Подобный показатель стал для украинских теннисисток худшим за последние восемь лет.

Добавим, что Калинина дважды встречалась с Пегулой на теннисных турнирах WTA 2022 года. В обоих поединках она потерпела поражение, причем в Майами снялась во время второго сета. В третий раз украинке и американке предстояло сыграть между собой в Риме, но перед стартом того матча украинская теннисистка также снялась, мотивируя это решение проблемами со спиной.

Калинина прошла первый круг соревнований на отказе соперницы ;

; Со следующей недели именно Ангелина станет первой ракеткой Украины ;

; Калинина второй раз подряд вылетает из Roland Garros во втором круге. Это остается ее лучшим результатом на уровне "Большого шлема", она еще никогда не играла в третьем круге. Теперь она будет соперничать в парном разряде.

Напомним, главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина впервые за 11 лет пропускает Roland Garros. Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины беременна. Свитолина и ее любимый французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.