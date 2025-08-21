"Будущее бокса": Усик впервые прокомментировал возможный бой с Итаумой

Александр Усик / © Associated Press

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик впервые высказался о возможном бое с перспективным британцем Мозесом Итаумой.

Украинский боксер поделился впечатлениями от недавней победы Итаумы над его соотечественником Диллианом Уайтом, а также предположил, что тот уже готов к встрече с ним в ринге.

"Отличный человек, отличный бой. Думаю, Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень. Готов ли он в 20 лет к бою со мной? Да, да, однозначно", – сказал Усик в комментарии BoxNation.

В ночь на 17 августа Итаума в первом раунде нокаутировал Уайта в поединке, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После победы над Диллианом 20-летний британец заявил, что еще не заслужил боя с Усиком.

На данный момент Итаума имеет в своем активе 13 побед (10 – нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

В последнем бою Усик в ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.

WBO предоставила Усику отсрочку от проведения переговоров об организации поединка с Паркером. На какое именно время – неизвестно.