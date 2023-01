"Будущий "Медведчук": начальник штаба "Азова" предложил обменять Ломаченко на пленных

Начальник штаба полка "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр") отреагировал на скандальную публикацию экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко с митрополитом УПЦ Московского патриархата Лонгином, где тот обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога".

На своей странице в Twitter Кротевич сравнил звездного боксера с политиком Виктором Медведчуком, которого Украина уже обменяла на наших военнопленных. По мнению защитника "Азовстали", Ломаченко также можно было бы обменять в государство-оккупант.

"Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", – написал Кротевич.

Вася Ломаченко – будущий «Медведчук», за которого можно освободить много наших ребят из плена.

Just think about it. – Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) January 1, 2023

Кроме того, у себя в Instagram "Тавр" попросил Службу безопасности Украины заняться расследованием против звездного боксера.

"СБУ, думаю, здесь можно и предъявить, как считаете? А если его взять за госизмену, можно много украинских патриотов, которые в плену, потом обменять на "это", – добавил Кротевич.

Ранее в адрес Ломаченко жестко высказался бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, а также украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Напомним, несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео со священником Московского патриархата, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно.

