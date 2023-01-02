"Будущий "Медведчук": начальник штаба "Азова" предложил обменять Ломаченко на пленных

Богдан Кротевич призвал задержать боксера за государственную измену.
Начальник штаба полка "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр") отреагировал на скандальную публикацию экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко с митрополитом УПЦ Московского патриархата Лонгином, где тот обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога".
На своей странице в Twitter Кротевич сравнил звездного боксера с политиком Виктором Медведчуком, которого Украина уже обменяла на наших военнопленных. По мнению защитника "Азовстали", Ломаченко также можно было бы обменять в государство-оккупант.
"Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", – написал Кротевич.
Вася Ломаченко – будущий «Медведчук», за которого можно освободить много наших ребят из плена.– Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) January 1, 2023
Just think about it.
Кроме того, у себя в Instagram "Тавр" попросил Службу безопасности Украины заняться расследованием против звездного боксера.
"СБУ, думаю, здесь можно и предъявить, как считаете? А если его взять за госизмену, можно много украинских патриотов, которые в плену, потом обменять на "это", – добавил Кротевич.
Ранее в адрес Ломаченко жестко высказался бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, а также украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
Напомним, несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео со священником Московского патриархата, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно.
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