"Будут использованы пропагандистской машиной": новый глава Минмолодежспорта – о возможном допуске россиян к ОИ-2024

Матвей Бидный предположил, что запрет на участие спортсменов государств-агрессоров мог бы помочь остановить войну в Украине.

Новоиспеченный исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный выразил обеспокоенность потенциальным решением Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Об этом Бидный заявил в интервью французскому изданию Le Monde накануне заседания исполнительного комитета МОК в Париже, сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

Комментируя рекомендации МОК, принятые 28 марта 2023 года, руководитель Министерства напомнил о прошлых нарушениях Россией олимпийского перемирия и предположил, что запрет участия атлетов с паспортами РФ и Беларуси мог бы помочь остановить агрессию.

"Сейчас мы становимся свидетелями своеобразного флирта со страной-агрессором. Мы не можем забыть, что россияне неоднократно нарушили олимпийское перемирие. В 2008 году, в Грузии, во время Игр, а затем, когда они были хозяевами Игр 2014 года (в Сочи), они снова сделали это в Украине с Крымом. МОК и другие спортивные организации ожидают, что российская федерация проявит уважение, но она игнорирует все это, пренебрегает международными правилами и ценностями, пренебрегает всем", – акцентирует внимание Бидный.

Он добавил, что международное сообщество должно делать все от него зависящее, чтобы остановить российскую агрессию.

"Международные организации должны делать все возможное, чтобы остановить эту агрессию. Конечно, МОК не может сделать это самостоятельно, но он может действовать даже на своем уровне. Возможно, запрет российских и белорусских спортсменов помог бы прекратить эту агрессию. Это вопрос ответственности. Ведь сегодня, по нашему мнению, этот компромисс (касательно нейтрального статуса – прим.) по этому вопросу безответственен", – утверждает руководитель Минмолодежспорта.

По его словам, российские атлеты не могут быть нейтральными, ведь фактически поддерживают войну и зависят от российского государственного финансирования.

"Вся система подготовки и отбора российских атлетов базируется на государственных средствах, кровавых деньгах. И спортсмены полностью зависят от государства. Им невозможно не поддерживать войну. Я вам гарантирую, если российские спортсмены под нейтральными флагами примут участие в Олимпийских играх, то на следующий день после возвращения в Россию они будут носить на плечах символ "Z" (символ поддержки войны РФ против Украины – прим.) на российских стадионах и будут использованы этой большой пропагандистской машиной. Это абсолютно уверенно на 100%. И если они этого не сделают, их посадят в тюрьму", – считает Бидный.

Он подчеркнул, что украинским атлетам психологически неприятно выходить на соревнования с "нейтральными" россиянами и белорусами, указывая на провокации со стороны представителей стран-агрессоров. В качестве примера он привел действия российской атлетки против украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

"Мы знаем, что это была абсолютно спланированная провокация, и мы чувствуем это на каждых соревнованиях. Даже в спорте, где у них нет чемпионов или хороших спортсменов, они используют среднестатистических спортсменов для участия и возможной провокации против Украины.

Если бы мне лично пришлось соревноваться с кем-то, кто поддерживает войну или пассивно поддерживает режим, который убил моих родственников, то это было бы очень трудно даже представить на психологическом уровне. Международный олимпийский комитет еще не принял решения. Мы надеемся, что оно будет правильным, и они возьмут на себя ответственность", – утверждает Бидный.

Также руководитель Министерства рассказал о том, как российская агрессия влияет на подготовку украинских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года.

"Мы страдаем от воздушных атак на страну каждую ночь, люди не могут спать, это не самые лучшие условия для подготовки к соревнованиям. Прежде всего, многие наши атлеты имеют близких на передовой и потеряли родственников. Все это не может не иметь влияния. Что касается тренировок, мы стараемся организовать их в Украине, у нас есть несколько мест, предназначенных для подготовки к Играм. Но очень тяжело сосредоточиться. Многие атлеты выехали за границу тренироваться, и мы уже имеем некоторые хорошие результаты и надеемся на большее", – подчеркнул Бидный.

Отдельно он напомнил, что около 3000 украинских атлетов и тренеров воюют в составе Сил обороны Украины, а около 400 спортсменов и тренеров погибли на войне.

Отметим, что МОК еще не принял окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены допущены к Олимпиаде-2024. Летние Олимпийские игры в Париже должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Летние Паралимпийские игры во французской столице состоятся с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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