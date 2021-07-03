"Будут максимальными": глава УАФ рассказал о премиальных для сборной Украины за выступление на Евро-2020

"Будут максимальными": глава УАФ рассказал о премиальных для сборной Украины за выступление на Евро-2020

Стало известно, что финансовый вопрос - не самый главный для футболистов.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о премиальных, которые сборная команда страны получит за выступление на Чемпионате Европы-2020.

"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на чемпионате Европы, успешное выступление.

Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.

А уж поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам.

Точно могу сказать, что наши игроки будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков", - цитирует Павелко Tribuna.

Сегодня, 3 июля, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко (2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

победила (1:0), сыграла вничью с (0:0) и одолела (1:0). В первом раунде плей-офф Англия (2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

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