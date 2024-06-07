Будут защищать титул чемпионов: сборная Италии объявила окончательную заявку на Евро-2024

"Скуадра Адзурра" на групповом этапе ЧЕ сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.

Сборная Италии объявила окончательную заявку на финальный турнир Евро-2024.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти включил в нее 26 футболистов.

Из тех, кто был в расширенной заявке итальянской сборной, на турнир не поедут пять игроков: голкипер Иван Проведель, защитники Франческо Ачерби и Джорджо Скальвини, полузащитник Самуэле Риччи, а также форвард Риккардо Орсолини.

Состав сборной Италии на Евро-2024

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм").

Защитники: Алессандро Бастони ("Интер"), Рауль Белланова ("Торино"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Рикардо Калафиори ("Болонья"), Андреа Камбьязо ("Ювентус"), Маттео Дармиан ("Интер"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Федерико Димарко ("Интер"), Джанлука Манчини ("Рома"), Федерико Гатти ("Ювентус").

Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Николо Фаджиоли ("Ювентус"), Михаэль Фолоруншо ("Верона"), Давиде Фраттези ("Интер"), Жоржиньо ("Арсенал"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома").

Нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").

На Евро-2024 сборная Италии сыграет в группе B, где ее соперниками станут Испания, Хорватия и Албания.

Отметим, что итальянцы будут защищать титул чемпионов Европы. В финальном матче Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось летом 2021 года, "Скуадра Адзурра" в серии пенальти победила Англию.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии объявила заявку на Евро-2024.

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