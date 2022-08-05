"Будут жить подавленными, что они проиграли и будут ждать времени, чтобы отомстить": Стаховский — об агрессии россиян

Украинский экстеннист Сергей Стаховский выразил уверенность в том, что жители страны-агрессора еще долго будут проявлять ненависть к Украине.

Кроме того, по словам теннисиста, то, что европейский народ устал от войны - вполне нормально, однако главное – чтобы не уставали власти этих государств.

Об этом Стаховский рассказал в интервью FootballHub.

"Нам главное, чтобы не устали власти государств. То, что люди устают – это нормально. Им нужно заботиться о себе. Государства имеют возможность, финансовую возможность, и, главное, политическую возможность нас поддерживать, добавлять нам оружия и денег. Если Россия будет стоять на границе с Европой, это будет ненадолго.

На десятки лет (продолжится агрессия, прим.). Если мы их выбиваем с нашей территории, и они не распадаются, десятки лет. Россияне – маленькие люди. Они будут жить подавленными, что они проиграли и будут ждать времени, чтобы отомстить. Это страшно, но мы к этому должны готовиться", — сказал Стаховский.

Также бывший теннисист рассказал, как он отреагировал на начало войны с РФ в 2014 году. Он признался, что ему было стыдно за его реакцию на начало российской агрессии.

"Я не мог остаться в стороне от этого всего. У меня такое уже было в 2014 году, когда остался в стороне, просто продолжил карьеру. А тут понимал, что очень много знакомых и простых людей отправляли жен и детей во Львов, Ужгород, а сами оставались .Не видел какое-то свое преимущество в том, что я за границей и должен каким-то образом пройти мимо этого.

На самом деле, за 2014 год стыдно, что это было только в мыслях. Но у меня к тому времени жена была беременна первым ребенком. У меня еще была активная теннисная карьера, стоял в топ-50. С моральной точки зрения было, что если могу на медийном пространстве нести информацию, потому что я еще в топ-50, играю на крупнейших соревнованиях, у меня достаточно большая медийная платформа, постараюсь рассказывать об этой теме правдиво о ситуации в Украине через международные медиа.

Для меня это была сатисфакция, что было причиной, почему я не уехал. А на самом деле это просто причина, потому что страшно. И жене было страшно, на этот раз ей было еще страшнее", – отметил Стаховский.

Добавим, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Стаховский находился в территориальной обороне Киева. В апреле Сергей покинул Украину, но продолжает материально поддерживать украинскую армию. В январе 2022 года Сергей объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что в Польше состоялся благотворительный теннисный матч в поддержку Украины, где участвовал Стаховский.

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