Букмекеры назвали фаворита Евро-2020 перед матчами плей-офф: насколько верят в команду Андрея Шевченко

"Сине-желтые" даже и близко не в когорте вероятных победителей турнира.

В ночь на 24 июня определились все участники 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Что приятно, среди команд, которые будут бороться за трофей континентального первенства, есть и сборная Украины. Отметим, что коллектив Андрея Шевченко пробился в плей-офф Евро-2020 не без доли везения, а точнее — благодаря шведам и испанцам.

После того, как стали известны все сборные, которые вышли в плей-офф турнира, букмекеры попытались спрогнозировать вероятного победителя.

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Исходя из последних событий, букмекеры считают команду Франции главным претендентом на то, чтобы поднять над головой трофей Евро-2020 (коэффициент на победу в турнире равен 4.5). Ожидается, что "Ле Бле" могут составить конкуренцию сборные Италии (7.0), Англии (7.5), Германии (8.0), Испании (8.5).

Что касается сборной Украины, то в "сине-желтых" не верят от слова совсем. Коэффициент на победу украинской команды в турнире составляет огромные 101 к 1. Этот показатель является предпоследним среди всех участников плей-офф. Аналогичный коэффициент имеет Швейцария, а замыкает список Австрия (151, прим.).

Все пары 1/8 финала Евро-2020

Суббота, 26 июня

19:00 Уэльс — Дания (Амстердам)

22:00 Италия — Австрия (Лондон)

Воскресенье, 27 июня

19:00 Нидерланды — Чехия (Будапешт)

22:00 Бельгия — Португалия (Севилья)

Понедельник, 28 Июня

19:00 Хорватия — Испания (Копенгаген)

22:00 Франция — Швейцария (Бухарест)

Вторник, 29 июня

19:00 Англия — Германия (Лондон)

22:00 Швеция — Украина (Глазго)

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Победитель пары Швеция — Украина встретится с Англией или Германией.

Ранее ТСН Проспорт подробно рассказывал о турнирной сетке плей-офф Евро-2020.

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