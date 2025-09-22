Букмекеры назвали главного фаворита на получение "Золотого мяча-2025"

"Золотой мяч" / © Associated Press

Букмекеры обновили котировки на обладателя "Золотого мяча-2025".

По мнению аналитиков, главным фаворитом на получение приза лучшему футболисту мира от France Football является французский полузащитник ПСЖ Усман Дембеле.

На победу Дембеле букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,27.

В прошлом сезоне 28-летний вингер помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

На втором месте расположился 18-летний испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль – 5,00.

Далее в рейтинге претендентов на "Золотой мяч-2025" идут бразильский хавбек "Барселоны" Рафинья и нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Коэффициент на победу каждого из них составляет 17,00.

Топ-5 замыкает французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, на триумф которого предлагают поставить с коэффициентом 26,00.

Церемония вручения "Золотого мяча-2025" состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле. Начало торжественного мероприятия – в 21:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция церемонии вручения "Золотого мяча-2025".

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".