Букмекеры назвали главных фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Трофей Клубного чемпионата мира-2025 по футболу / © Associated Press

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Букмекеры назвали фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

По мнению аналитиков букмекерских контор, самые большие шансы выиграть турнир имеет мадридский "Реал". Триумф "сливочных", во главе которых дебютирует Хаби Алонсо, оценен коэффициентом 4,50.

В топ-3 главных претендентов на победу в турнире также входят "Манчестер Сити" (5,50), ПСЖ (6,00) и "Бавария" (6,50).

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Это будет первый розыгрыш Клубного чемпионата мира в новом расширенном формате с участием 32 команд из шести футбольных конфедераций.

Во время жеребьевки 32 клуба были распределены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.

КЧМ-2025 продлится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Финальный матч турнира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

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Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.