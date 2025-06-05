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Букмекеры назвали главных фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу
Первый розыгрыш обновленного Клубного чемпионата мира по футболу состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
Букмекеры назвали фаворитов Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
По мнению аналитиков букмекерских контор, самые большие шансы выиграть турнир имеет мадридский "Реал". Триумф "сливочных", во главе которых дебютирует Хаби Алонсо, оценен коэффициентом 4,50.
В топ-3 главных претендентов на победу в турнире также входят "Манчестер Сити" (5,50), ПСЖ (6,00) и "Бавария" (6,50).
Это будет первый розыгрыш Клубного чемпионата мира в новом расширенном формате с участием 32 команд из шести футбольных конфедераций.
Во время жеребьевки 32 клуба были распределены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители и обладатели вторых мест из каждого квартета выйдут в 1/8 финала.
КЧМ-2025 продлится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
Финальный матч турнира состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.
Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.