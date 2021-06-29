Букмекеры обновили котировки на победителя Евро-2020: какие шансы сборной Украины выиграть трофей

Команда Андрея Шевченко является абсолютным андердогом у специалистов.

Букмекерские конторы обновили котировки на победителя Чемпионата Европы-2020. После сенсационного вылета действующих чемпионов мира французов от Швейцарии новым фаворитом турнира стала сборная Испании.

Коэффициент на то, что команда Луиса Энрике сможет поднять над головой трофей Евро-2020, составляет 3.80. Далее в списке претендентов на победу в турнире расположились Италия (4.30) и Англия (4.80).

Ожидается, что им также могут составить конкуренцию Германия (6.50) и Бельгия (7.50). Еще меньшие шансы выиграть континентальное первенство, по мнению специалистов, имеет сборная Дании - 10.00.

Андердогами Чемпионата Европы букмекеры считают швейцарцев (24.00), чехов (27.00), шведов (45.00) и Украину. Именно победа команды Андрея Шевченко может принести счастливчикам наибольший выигрыш. Коэффициент на триумф нашей сборной на Евро-2020 равен 73.00.

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Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плейоф для команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала сборная Украины сыграет против Швеции. Матч состоится 29 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Старт поединка в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этого исторического поединка.

Одна восьмая финала Чемпионата Европы: какое настроение у украинской сборной и какие прогнозы

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