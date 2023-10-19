Букмекеры оценили шансы сборной Украины выйти на Евро-2024

Победа в последнем матче над Италией выведет "сине-желтых" на континентальное первенство.

Сборная Украины по футболу продолжает бороться за выход в финальный турнир Евро-2024.

Команде Сергея Реброва остается провести лишь один матч группового этапа квалификации – 20 ноября "сине-желтые" в немецком Леверкузене будут принимать Италию.

Сборная Украины и "Скуадра Адзурра" сразятся за второе место в группе C, которое дает прямую путевку на ЧЕ. Другой пропуск на Евро из нашей группы уже завоевала Англия, которая досрочно оформила выход в финальную часть континентального первенства.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

В отличие от украинской сборной, итальянцам еще осталось провести два поединка в групповом раунде отбора на Евро-2024. Кроме очного противостояния с "сине-желтыми", команда Лучано Спалетти 17 ноября дома встретится с Северной Македонией.

Шансы сборной Украины выйти на Евро-2024: прогноз букмекеров

Учитывая текущее турнирное положение в группе С, букмекеры оценили шансы сборной Украины финишировать в топ-2 и получить путевку на Евро-2024.

По мнению аналитиков, команда Реброва является андердогом по борьбе с Италией за вторую позицию.

Выход украинцев на чемпионат Европы через отборочную группу оценивается коэффициентом 2,60. Завоевание итальянцами путевки на будущее Евро – 1,45.

Отметим, что если сборной Украины все же не удастся опередить Италию, остается вариант побороться за выход на чемпионат Европы через плей-офф. Однако еще окончательно не известно, попадет ли наша команда в стыковые матчи в случае неудачи в квалификационной группе.

Ранее мы рассказывали, что нужно "сине-желтым" для выхода в финальный турнир Евро-2024.

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