Букмекеры определили фаворитов чемпионата мира-2022: кому предсказывают победу на Мундиале

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира-2022 по футболу. Это будет 22-е в истории планетарное первенство по этому виду спорта.

На ЧМ-2022 посоревнуются 32 национальные сборные: 31 команда завоевала право сыграть на Мундиале в квалификационных матчах, а Катару досталась автоматическая путевка как хозяину турнира.

За всю историю проведения чемпионатов мира только восемь сборных смогли завоевать вожделенный трофей. Наибольшее количество чемпионских титулов у Бразилии – пять. Германия и Италия побеждали на ЧМ четыре раза.

В этот раз "Скуадра Адзурра" точно не пополнит свою копилку, ведь сенсационно не пробилась на Мундиаль, уступив в плей-офф европейского отбора Северной Македонии.

Дважды становились чемпионами мира Аргентина, Франция и Уругвай. Причем, именно французы выиграли предыдущий турнир, который принимала Россия. Несмотря на захватническую войну, которую уже тогда РФ вела против Украины, ФИФА разрешил провести главное соревнование планеты в стране-агрессоре.

По одному разу звание сильнейшей команды мира завоевывали Англия и Испания. Если "Красная фурия" триумфовала на ЧМ относительно недавно (2010), то родоначальники футбола делали это 56 лет назад (1966).

Пока все находятся в ожидании старта Мундиаля, букмекеры уже определились с фаворитами турнира в Катаре.

Чемпионат мира-2022: прогнозы букмекеров на победителя турнира

По мнению аналитиков букмекерских контор, лучшие шансы выиграть Мундиаль у сборной Бразилии. На триумф "селесао" принимаются ставки с коэффициентом 4,75.

Второй в списке фаворитов идет сборная Аргентины. На победу "альбиселесте" можно поставить с коэффициентом 6,50.

Замыкает топ-3 команда Франции. Коэффициент на то, что "Ле Блэ" защитят звание чемпионов мира, составляет 7,00.

Далее в списке фаворитов турнира расположились Англия (9,00), Испания (9,00), Германия (11,00), Нидерланды (13,00), Португалия (15,00), Бельгия (17,00) и Дания (29,00).

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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