Букмекеры оценили шансы Свитолиной против россиянки в финале Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 15 ноября, украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет с бесфлажной россиянкой Миррой Андреевой (№3 WTA) в финальном матче Итогового турнира WTA.

Ориентировочное время начала поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Это будет четвертая очная встреча теннисисток. Ранее Свитолина трижды играла против Андреевой и одержала одну победу. В последний раз теннисистки пересекались на старте нынешнего Итогового турнира — тогда украинка потерпела поражение со счетом 4:6, 0:6.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Cвитолина — Андреева

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является Андреева. На победу теннисистки из страны-оккупанта принимаются ставки с коэффициентом 1,33. На выигрыш Свитолиной можно поставить с коэффициентом 3,10.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале Итогового турнира WTA. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в 2019-м — стала финалисткой.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые была представлена двумя теннисистками. Кроме Свитолиной, здесь также играла Марта Костюк, которая на дебютных соревнованиях такого уровня потерпела три поражения и не вышла в плей-офф.

Новости партнеров

Новости партнеров