Буковина — Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Украины

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 21 апреля, черновицкая "Буковина" сразится с киевским "Динамо" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поскольку домашний стадион "Буковины" в Черновцах не отвечает требованиям для проведения полуфинала Кубка Украины, поединок состоится на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В четвертьфинале турнира "Буковина" в серии пенальти победила ЛНЗ, а "Динамо" разобралось с "Ингульцом".

Где смотреть матч Буковина — Динамо

В Украине поединок "Буковина" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Буковина — Динамо

Абсолютным фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу киевлян в основное время можно поставить с коэффициентом 1,55. Ничья — 4,00. Выигрыш черновицкого клуба по итогам 90 минут поединка — 6,33.

На проход "бело-синих" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,20. Итоговый триумф "Буковины" с учетом возможной серии пенальти оценен коэффициентом 4,75.

Интересно, что "Динамо" и "Буковина" встречались в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины. Тогда столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1.

Сейчас "Динамо" занимает пятое место в УПЛ, а "Буковина" уверенно лидирует в Первой лиге и уже гарантировала себе выход в элитный дивизион, где последний раз играла еще в сезоне-1993/94.

В другом полуфинальном матче Кубка Украины встретятся харьковский "Металлист 1925" и еще один представитель Первой лиги — "Чернигов. Игра состоится в среду, 22 апреля, в Житомире и начнется в 18:00.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".