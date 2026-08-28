Буковина — Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 4-го тура УПЛ

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В понедельник, 31 августа, черновицкая "Буковина" встретится с киевским "Динамо" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится в Каменец-Подольском на стадионе им. Г. Тонкочеева. Игра начнется в 18:00.

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В прошлом сезоне "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, только третий раз в своей истории оставшись без медалей чемпионата Украины. "Буковина" стала чемпионом Первой лиги и вернулась в элитный дивизион, где последний раз выступала еще в сезоне-1993/94.

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Новый сезон УПЛ киевляне начали двумя победами и с 6 очками занимают четвертую позицию в турнирной таблице. "Буковина" дважды сыграла вничью и один раз проиграла, сейчас с 2 баллами находясь 13-й строчке.

Где смотреть матч Буковина — Динамо

В Украине поединок "Буковина" — "Динамо" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Буковина — Динамо

Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Игоря Костюка можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья — 4,60. Выигрыш "Буковины" — 7,80.

Ранее сообщалось, что "Динамо" рассказали, в каком состоянии стадион имени Лобановского после атаки россиян на Киев.

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