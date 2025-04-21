Буковина – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча 1/2 финала Кубка Украины

"Буковина" – "Динамо"

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В среду, 23 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25 между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо".

Команды сыграют на стадионе "Украина" во Львове, поскольку домашняя арена "желто-черных" – стадион "Буковина" в Черновцах – не отвечает установленным требованиям. Встреча начнется в 16:00.

Отметим, что в четвертьфинале "Буковина" одолела другого представителя Первой лиги – сумскую "Викторию" (2:1).

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"Динамо" же в 1/4 финала Кубка Украины обыграло львовский "Рух" (1:0).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Буковина" – "Динамо" с Youtube-канала DiviSport.

Видеотрансляция матча "Буковина" – "Динамо"

В другом полуфинале Кубка Украины сойдутся житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер". Эта игра также состоится 23 апреля. Начало – в 18:00.

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.