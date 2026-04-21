Буковина — Динамо: онлайн-видеотрансляция матча 1/2 финала Кубка Украины

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 21 апреля, черновицкая "Буковина" встретится с киевским "Динамо" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе, поскольку домашняя арена "Буковины" в Черновцах не отвечает требованиям для проведения полуфинала Кубка Украины

Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

В четвертьфинале турнира "Буковина" в серии пенальти победила ЛНЗ, а "Динамо" разобралось с "Ингульцом".

Сейчас "Динамо" занимает пятое место в УПЛ, ведя борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. Потенциальная победа в Кубке Украины гарантирует "бело-синим" участие в квалификации Лиги Европы.

"Буковина" уверенно лидирует в Первой лиге и уже гарантировала себе выход в элитный дивизион, где последний раз играла еще в сезоне-1993/94.

Интересно, что "Динамо" и "Буковина" встречались в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины. Тогда столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Буковина" — "Динамо".

В другом полуфинале Кубка Украины посоревнуются харьковский "Металлист 1925" и еще один представитель Первой лиги — "Чернигов. Матч состоится в среду, 22 апреля, в Житомире и начнется в 18:00.

Финальный матч Кубка Украины-2025/26 пройдет 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".