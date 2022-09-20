"Буквально живу этими новостями": Яремчук — об успехах ВСУ на фронте

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что думает о предстоящем матче с Шотландией в Лиге наций, а также прокомментировал последние успехи ВСУ.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук верит, что последние новости о деоккупации украинских территорий – это только начало украинских побед в войне с Россией.

Об этом футболист сказал в комментарии пресс-службе УАФ накануне матча против Шотландии в Лиге наций.

"Лично я сейчас буквально живу этими новостями. Горжусь тем, что я украинец, горжусь тем, что у нас такой сильный и единый народ, что у нас такая сильная армия и сильный президент. И, конечно, счастлив тому, что мы продвигаемся на фронте", что украинцы снова и снова доказывают, что они сильны не только словами, но и действиями. И, надеюсь, это только начало!" – сказал он.

Также Яремчук отметил, что для сборной сейчас главное хорошо подготовиться к предстоящим поединкам.

"Украинцам нужны положительные эмоции, поэтому нам нужна только победа. У нас есть все для достижения такого результата, мы давно играем вместе, все друг друга знаем и на футбольном поле, и за его пределами. Поэтому главное сейчас хорошо подготовиться и принести три очка. для Украины.

Да, мы помним наш недавний успех с Шотландией в плей-офф отбора ЧМ-2022, но нельзя выходить на поле с мыслями о прошлых успехах. Помнить о победах нужно, но добиться новых результатов такие мнения никак не помогут. Это уже история, приятная история, но на ней ты не построишь будущее. Поэтому нужно с максимальной отдачей готовиться к следующим матчам — только тогда будет результат", — добавил форвард.

По словам футболиста, у Украины есть шансы повторно победить Шотландию.

"Я всегда говорил и повторюсь снова: независимо от того, с кем ты играешь, до матча шансы 50 на 50. У сборной Шотландии очень сильная сборная. Будет тяжело. Тем более, за нашего соперника будет болеть полный стадион. Но у нас есть особая мотивация — радовать украинцев хорошей игрой, голами. Радовать этим наших воинов, которые сейчас отдают за нас свои жизни. В сложившейся ситуации никаких оправданий нам быть не может — мы должны выходить на поле и отдаваться на сто процентов", — считает он.

Напомним, что поединок Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго в среду, 21 сентября. Начало – 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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