Булеца продает победный "Серебряный мяч" чемпионата мира U-20, чтобы помочь украинской армии

Булеца продает победный "Серебряный мяч" чемпионата мира U-20, чтобы помочь украинской армии

Футболист пожертвовал ценнейшую награду.

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Булец приобщился к благотворительному аукциону, полученные средства с которого пойдут на помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

23-летний украинец выставил на торги свой "Серебряный мяч", врученный ему на победном для Украины чемпионате мира U-20.

Стартовая цена – 10 000 гривен. Шаг – 1 000 гривен.

Аукцион завершится в пятницу 15 апреля в 15:00.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан продал на аукционе золотую медаль по победному Чемпионату мира U-20, чтобы выручить средства для защитников Украины — Нацгвардии, ВСУ и терробороны.

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