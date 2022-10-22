Бундеслига: "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд победили, соперник "Шахтера" в ЛЧ совершил суперкамбэк

В субботу, 22 октября, состоялся ряд матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", на выезде обыграла "Хоффенхайм" - 0:2 .

Победу команде Юлиана Нагельсмана принесли голы Джамала Мусиалы и Максима Чупо-Мотинга на 18-й и 38-й минутах соответственно.

"Бавария" с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 17 баллами расположился на шестой позиции.

В следующем туре "Бавария" 29 октября будет принимать "Майнц", а "Хоффенхайм" на следующий день в гостях сыграет с "Кельном".

В параллельном матче "Боруссия" Дортмунд дома разгромила "Штутгарт" - 5:0 .

Дубль оформил Джуд Беллингем, еще по голу забили Никлас Зюле, Джованни Рейна и Юссуфа Мукоко.

Дортмундцы с 19 очками занимают третье место чемпионата, "швабы" с 8 баллами идут на 16-м месте.

В следующем туре "шмели" 29 октября на выезде будут противостоять "Айнтрахту", а "Штутгарт" в тот же день будет принимать "Аугсбург".

В другом матче 11-го тура немецкого первенства "РБ Лейпциг", который является соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов, в гостях расписал боевую ничью с "Аугсбургом" - 3:3 .

На 34-й минуте хозяев вывел вперед Мергим Бериша, реализовавший пенальти. Затем "Аугсбург" отличился еще дважды - в начале второго тайма забил Эрмедин Демирович, а на 64-й минуте Рубен Варгас сделал счет разгромным.

Однако "быки" сподобились на невероятный камбэк, и в этом им помогло удаление бразильского защитника хозяев Ягу, который за минуту заработал два "горчичника". Играя с 66-й минуты в большинстве, "Лейпциг" трижды поразил ворота соперника: это сделали Андре Силва (73'), Кристофер Нкунку (89') и Уго Новоа Рамос (90').

"РБ Лейпциг" с 16 очками идет 9-м в турнирной таблице, "Аугсбург" находится на 12-й позиции с 14 баллами в своем активе.

В следующем туре "быки" 29 октября дома встретятся с "Байером", в тот же день "Аугсбург" на выезде сойдется с "Штутгартом".

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