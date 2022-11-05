Бундеслига: "Бавария" не без проблем захватила лидерство, победы "Боруссии" Дортмунд и обидчика "Шахтера"

В субботу, 5 ноября, состоялся ряд поединков 13-го тура германской Бундеслиги. Мюнхенская "Бавария" на выезде одолела "Герту" ( 2:3 ), дортмундская "Боруссия" дома обыграла "Бохум" ( 3:0 ), а "РБ Лейпциг" в гостях разобрался с "Хоффенхаймом" ( 1:3 ).

В своем матче "Бавария" открыла счет уже на 12-й минуте. Точным ударом отличился 19-летний Джамал Мусиала. Под занавес первого тайма дубль оформил Максим Чупо-Мотинг, дважды забив в течение одной минуты.

Впрочем, дальше подопечные Юлиана Нагельсмана едва не потеряли преимущество в три мяча. Еще до перерыва "Старая дама" ответила двумя голами. Сначала ворота мюнхенцев поразил Доди Лукебакио, а затем Дэви Зельке реализовал пенальти.

Во втором тайме защитник "Герты" Агустин Рогель срезал мяч в свои ворота, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Так что гостям пришлось вплоть до финального свистка мириться с довольно шатким счетом на табло.

"Бавария" с 28 очками возглавила Бундеслигу, обойдя берлинский "Унион" (26), который имеет игру в запасе. "Герта" с 11 баллами занимает 14-ю строчку.

В следующем туре мюнхенцы будут принимать "Вердер", а "Старая дама" на выезде сыграет со "Штутгартом". Матчи пройдут 8 ноября.

В параллельной встрече "Боруссия" Дортмунд тремя голами деклассировала "Бохум", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.

Дубль в составе "шмелей" оформил 17-летний Юссуф Мукоко. Еще одним забитым мячом отличился 19-летний Джованни Рейна, реализовавший пенальти. Ордец вышел в основе и пробыл на поле до финального свистка.

Дортмундцы с 25 очками вышли на третье место в Бундеслиге. "Бохум" с 7 баллами занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре "шмели" 8 ноября на выезде сыграют против "Вольфсбурга", а команда Ордеца в тот же день будет принимать "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Что касается матча "РБ Лейпцига" с "Хоффенхаймом", то Кристофер Нкунку вывел "быков" вперед на 17-й минуте. Еще до перерыва гости могли удвоить счет, но гол Дани Ольмо был отменен из-за офсайда.

В начале второй половины встречи Жоржинье Рюттер помог хозяевам отыграться. Однако подопечные Марко Розе ответили своими двумя голами. На 57-й минуте Нкунку сделал дубль, а на 69-й минуте Ольмо поставил точку в этом поединке.

"РБ Лейпциг" с 22 очками расположился на шестой позиции в Бундеслиге. "Хоффенхайм" идет 9-м с 18 пунктами в своем активе.

В следующем туре "быки" будут принимать "Фрайбург", а "селяне" поедут в гости к "Айнтрахту". Матчи запланированы на 9 ноября.

Напомним, на неделе "РБ Лейпциг" одержал победу над донецким "Шахтером", которая вывела "быков" в плей-офф Лиги чемпионов,

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