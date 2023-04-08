Бундеслига: "Бавария" отомстила "Фрайбургу" и сохранила лидерство, "Боруссия" Д не отпускает мюнхенцев

Чемпионская гонка в Германии в самом разгаре.

В матчах 27-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде одолела "Фрайбург" ( 0:1 ), а дортмундская "Боруссия" дома обыграла "Унион" ( 2:1 ).

Победу мюнхенцам принес гол Маттейса Де Лигта на 52-й минуте встречи. Нидерландский защитник забил очень красивым дальним ударом.

Таким образом подопечные Томаса Тухеля поквитались с "Фрайбургом", от которого сенсационно вылетела из Кубка Германии на стадии 1/4 финала.

"Бавария" (58 очков) осталась на вершине Бундеслиги. "Фрайбург" (47 баллов) занимает четвертое место.

В следующем туре мюнхенцы 15 апреля примут "Хоффенхайм", а "Фрайбург" на следующий день на выезде сыграет с "Вердером".

В параллельном матче "Боруссия" Дортмунд открыла счет против "Униона" на 28-й минуте – отличился Дониелл Мален.

На 61-й минуте гости отыгрались усилиями Кевина Беренса. Однако в конце встречи "шмели" вырвали победу – решающий гол на 79-й минуте забил Юссуфа Мукоко.

"Боруссия" Д (56 очков) идет второй в Бундеслиге, всего на два балла отставая от "Баварии". "Унион" (51 пункт) расположился на третьем месте.

В следующем туре дортмундцы 15 апреля на выезде сыграют против "Штутгарта". Берлинский клуб 16 апреля примет "Бохум".

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