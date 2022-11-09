Бундеслига: "Бавария" поиздевалась над соперником и укрепила лидерство, фиаско "Боруссии" Дортмунд (видео)

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на собственном поле уничтожила бременский "Вердер" ( 6:1 ), а дортмундская "Боруссия" на выезде потерпела поражение от "Вольфсбурга" ( 2:0 ).

Хет-триком в составе мюнхенского клуба отличился Серж Гнабри. Еще по голу в ворота бременцев забили Джамал Мусиала, Леон Горецка и Матис Тель. Мог "Рекордмастер" отправить на один мяч больше в сетку ворот соперника, но Максим Чупо-Мотинг не реализовал пенальти. Гости ответили лишь точным ударом Антони Юнга.

Бавария – Вердер: обзор матча

"Бавария" с 31 очком закрепилась на первом месте в Бундеслиге. "Вердера" имеет 21 балл и идет седьмым.

В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана на выезде сыграет против "Шальки", бременский коллектив будет принимать "РБ Лейпциг". Матчи пройдут 12 ноября.

В другом матче 14-го тура немецкого первенства дортмундская "Боруссия" пропустила два мяча от "Вольфсбурга". На 6-й минуте хозяев вывел вперед Мики ван де Вен, а в конце встречи окончательный счет установил Лукас Нмеча.

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: обзор матча

"Боруссия" Дортмунд с 25 очками занимает четвертое место в Бундеслиге. "Вольфсбург" с 20 баллами поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре "шмели" 11 ноября приедут в гости к "Боруссии" из Менхенгладбаха, а "волки" на следующий день сойдутся на выезде с "Хоффенхаймом".

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