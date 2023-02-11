В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" дома разгромила "Бохум" ( 3:0 ), а дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла бременский "Вердер" ( 0:2 ).

Подопечные Юлиана Нагельсмана открыли счет в конце первого тайма усилиями Томаса Мюллера. Во второй половине встречи мюнхенцы закрепили свой успех – на 64-й минуте отличился Кингсли Коман, а еще через десять минут Серж Гнабри поставил точку в матче, реализовав пенальти.

Обзор матча

Отметим, что полный поединок в составе "Бохума" провел украинский футболист-предатель Иван Ордец, который покинул московское "Динамо" лишь на 5-м месяце полномасштабной войны РФ против Украины. В игре против "Баварии" он заработал желтую карточку. Ранее сообщалось, что Ордец развлекся на вечеринке в Москве, пока оккупанты обстреливали его родной край.

"Бавария" (43 очка) укрепила лидерство в Бундеслиге. "Бохум" (19 баллов) занимает 15-е место.

В следующем туре мюнхенцы 18 февраля на выезде сыграют против "Боруссии" Менхенгладбах, а команда Ордеца в тот же день примет "Фрайбург". Во вторник, 14 февраля, "Бавария" в гостях встретится с ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер" благодаря двум голам, забитым после перерыва.

На 67-й минуте "шмелей" вывел вперед Джейми Байно-Гиттенс, а за пять минут до конца основного времени преимущество гостей удвоил Юлиан Брандт.

Обзор матча

"Боруссия" (40 очков) вышла на второе место в чемпионате Германии. Вердер (27 баллов) остался на девятой позиции.

В следующем туре дортмундцы 19 февраля примут "Герту", а бременцы днем ранее на выезде сыграют с "Айнтрахтом". 15 февраля "Боруссия" дома проведет первый матч плей-офф ЛЧ против "Челси".

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